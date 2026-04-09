Хельмут Марко вернётся в Формулу-1 в новой роли — OE24

Хельмут Марко, покинувший «Ред Булл» по окончании сезона-2025, вернётся в Формулу-1 в новой роли. Как сообщает издание OE24, австриец станет послом Гран-при Австрии.

Марко был давним соратником «Ред Булл» и сыграл ключевую роль в чемпионских сезонах с Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном. Однако в конце 2025 года он подтвердил, что не вернётся в команду на следующий сезон.

Гран-при Австрии 2026 года состоится 28 июня на трассе в Шпильберге. Ожидается, что Марко впервые появится в паддоке после ухода из команды именно на домашнем этапе. Контракт австрийского этапа с Формулой-1 продлён как минимум до 2041 года.