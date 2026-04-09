Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко вернётся в Формулу-1 в новой роли — OE24

Комментарии

Хельмут Марко, покинувший «Ред Булл» по окончании сезона-2025, вернётся в Формулу-1 в новой роли. Как сообщает издание OE24, австриец станет послом Гран-при Австрии.

Марко был давним соратником «Ред Булл» и сыграл ключевую роль в чемпионских сезонах с Себастьяном Феттелем и Максом Ферстаппеном. Однако в конце 2025 года он подтвердил, что не вернётся в команду на следующий сезон.

Гран-при Австрии 2026 года состоится 28 июня на трассе в Шпильберге. Ожидается, что Марко впервые появится в паддоке после ухода из команды именно на домашнем этапе. Контракт австрийского этапа с Формулой-1 продлён как минимум до 2041 года.

Материалы по теме
Лоран Мекис заявил, что Хельмут Марко по-прежнему сотрудничает с «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android