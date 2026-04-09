Хэмилтон тестирует дождевые шины «Пирелли» на мокрой трассе в Фьорано

«Феррари» проводит первый из двух дней тестов «Пирелли» на трассе в Фьорано. За рулём SF-26 пилот команды Льюис Хэмилтон, который тестирует решения для дождевых шин. Несмотря на солнечную погоду, асфальт домашней трассы «Скудерии» был искусственно увлажнён.

Тесты с «Пирелли» продолжатся и завтра. Основная задача — сбор данных о шинах, но для «Феррари» это также возможность накатать километры на SF-26, тогда как этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии были отменены из-за напряжённости на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе «Феррари» уже провела TPC-тесты в Муджелло на SF-25 с резервными пилотами Антонио Джовинацци, Антонио Фуоко и Артуром Леклером. Завершится программа тестов 22 апреля — в Монце состоится съёмочный день. Чемпионат Формулы-1 возобновится в Майами (1-3 мая).