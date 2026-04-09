В «Ред Булл» опровергли слухи об уходе технического директора Пьера Ваше

Руководство «Ред Булл» опровергло слухи о возможном уходе технического директора Пьера Ваше, сообщает RacingNews365.

По информации источника, в команде полностью поддерживают 51-летнего француза, признавая, что он работает в исключительных обстоятельствах. Уход ключевых сотрудников, включая Роба Маршалла и Эдриана Ньюи, а затем и главного конструктора Крейга Скиннера в начале года, оставил значительные пробелы в технической иерархии. Восстановление этих структур одновременно с работой над новым регламентом — сложнейшая задача, и мгновенных результатов от Ваше не ждали.

Давление на Ваше может ослабнуть, если пакет обновлений к Гран-при Майами сработает как ожидается. Обновления нацелены на решение самых острых проблем RB22, включая лишний вес (9-10 кг). Контракт Ваше с «Ред Булл» действует до конца 2028 года.

