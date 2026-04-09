Главная Авто Новости

В «Макларене» наблюдают за ситуацией вокруг Макса Ферстаппена — источник

В «Макларене» следят за ситуацией вокруг пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, а подписание его гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе — это «дополнительный козырь в рукаве» исполнительного директора «папайи» Зака Брауна. Об этом сообщает журналист Эрик ван Харен.

При этом уход Ламбьязе напрямую не связан с будущим четырёхкратного чемпиона мира. Сам Ферстаппен после Гран-при Японии заявил, что не получает удовольствия от нового регламента, и допустил уход из Формулы-1.

Ламбьязе, по информации нескольких источников, перейдёт в «Макларен» в 2028 году. Он займёт роль, которая позволит текущему руководителю команды Андреа Стелле больше сосредоточиться на лидерских аспектах.

Связанные новости:
Стелла останется руководителем «Макларена», а Ламбьязе станет его заместителем — источник
