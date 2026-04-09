Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дориан Пен рассказала, что «Мерседес» планирует организовать ей частные тесты в болиде Ф-1

Комментарии

Чемпионка F1 Academy 2025 года Дориан Пен, подписавшая контракт с «Мерседесом» в качестве пилота по развитию, заявила, что команда планирует дать ей частные тесты в болиде Формулы-1.

«Да, он [Тото Вольф, руководитель команды] сказал об этом. Очевидно, мы должны были посмотреть, как пойдут дела на симуляторе, а затем это был потенциальный следующий шаг. На симуляторе всё прошло хорошо, на самом деле, очень хорошо, поэтому у них возникла идея дать мне частные тесты и предоставить шанс пилотировать настоящую машину.

Я, определённо, стремлюсь к этому, потому что очень хочу получить свой шанс сесть за руль и показать, что у меня есть потенциал. Моя цель — попасть в Формулу-1», — заявила Пен в подкасте Beyond The Grid.

Француженка также подтвердила, что ещё не проходила примерку кокпита. Последний раз женщина участвовала в уикенде Формулы-1 в 2014 году — это была Сьюзи Вольф, которая выезжала на свободных заездах за «Уильямс». В 2023 году Джессика Хокинс проводила частные тесты с «Астон Мартин».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android