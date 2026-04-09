Алеш Эспаргаро попал в больницу после серьёзной аварии на тестах MotoGP в Сепанге

Тест-пилот «Хонды» Алеш Эспаргаро попал в серьёзную аварию во время тестов в Сепанге и был госпитализирован. Об этом испанец рассказал в соцсетях.

«Во вторник, во время тестов здесь, в Сепанге, я попал в очень серьёзную аварию. В результате получил несколько ушибов и четыре перелома позвонков. К счастью, они оказались незначительными и не повредили мой спинной мозг.

Проведя несколько дней в больнице CU Aurelius, где мне оказали отличную помощь, я теперь могу лететь домой с Лаурой [женой], которая прилетела спасти меня с другого конца света (уже в который раз, я и счесть не могу). Там [дома] мы решим, нужна ли мне операция в больнице Quiron Dexeus. Спасибо всей моей команде «Хонда» за то, что заботились обо мне в эти последние дни. Извините за пережитое, я вернусь!» — написал Эспаргаро.

36-летний испанец был сосредоточен на развитии текущего прототипа «Хонды» RC213V. В то же время другой тест-пилот Такааки Накагами работал над байком 2027 года с 850-кубовым двигателем и шинами «Пирелли». Теперь Накагами придётся участвовать в развитии обоих прототипов до восстановления Эспаргаро.