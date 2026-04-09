Формула-2 проведёт этапы в Майами и Монреале вместо гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии

Формула-2 добавила в календарь этапы в Майами и Монреале. Это произошло после отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Этап в Майами пройдёт 1-3 мая, в Канаде — 29-31 мая. Ранее следующий этап Ф-2 был запланирован только на июнь в Монако.

«Хотя провести две гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии в этом месяце не представилось возможным, замечательно, что Формула-2 выступит в Майами и Монреале. Бруно [Мишель, глава Ф-2] и вся семья Формулы-2 проделали отличную работу», — заявил глава Формулы-1 Стефано Доменикали.

Дебют Ф-2 в Монреале совпадёт по датам с «Инди-500», что лишает гонщика серии и тест-пилота «Кадиллака» Колтона Херту возможности участвовать в главной гонке IndyCar.

Всего в сезоне-2026 запланировано 13 этапов, включая Барселону, Австрию, Великобританию, Бельгию, Венгрию, Италию, Мадрид, Азербайджан, Катар и Абу-Даби.