Экс-специалист «Мерседеса» Милнер назначен главным инженером по технологиям в «Уильямсе»

«Уильямс» объявил о назначении Дэна Милнера на пост главного инженера по автомобильным технологиям. Он присоединился к команде после 20 лет сотрудничества с «Мерседесом», 14 из которых проработал непосредственно в команде Формулы-1.

«Я в восторге от присоединения к «Уильямсу». После 20 лет работы в Брэкли настал подходящий момент для нового вызова. У «Уильямса» есть чёткий амбициозный план движения вперёд, и я с нетерпением жду возможности применить свой опыт и знания, чтобы помочь ускорить этот путь», — приводит слова Милнера пресс-служба команды.

Милнер начинал карьеру в «Хонде» как системный инженер. До того как команда стала «Мерседесом», он работал инженером по R&D в «Брауне» в чемпионском сезоне 2009 года. Технический директор «Уильямса» Мэтт Харман назвал Милнера человеком с «широким опытом и чётким лидерством», а его приход — важным шагом в планах по возвращению «Уильямса» на передовые позиции.