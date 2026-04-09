Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ральф Шумахер: переход Леклера в «Ред Булл» стал бы не очень умным ходом

Ральф Шумахер: переход Леклера в «Ред Булл» стал бы не очень умным ходом
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик немец Ральф Шумахер выразил скептицизм насчёт возможного перехода 28-летнего гонщика монегаска Шарля Леклера в австрийскую команду «Ред Булл».

«В команде сейчас царит неразбериха, повсюду хаос и нет нормальной связи с внешним миром. Также нет и Хельмута Марко, который мог бы дать какие-то указания [для налаживания работы команды], как мне кажется.

Поэтому я не знаю, имело бы смысл для Шарля Леклера переходить из команды, которая только начинает нормально функционировать. Не могу представить, чтобы руководство «Феррари» всерьёз рассматривало такой вариант.

Это было бы не очень умно, поскольку, я думаю, ситуация с Льюисом Хэмилтоном предсказуема при нормальных условиях — просто из-за его возраста. «Феррари» нужно развивать новых молодых гонщиков. Но тогда им придётся оставить одного опытного, а именно Шарля Леклера, так что это на самом деле нецелесообразно», — приводит слова Шумахера портал F1oversteer.

