Ральф Шумахер: переход Леклера в «Ред Булл» стал бы не очень умным ходом

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик немец Ральф Шумахер выразил скептицизм насчёт возможного перехода 28-летнего гонщика монегаска Шарля Леклера в австрийскую команду «Ред Булл».

«В команде сейчас царит неразбериха, повсюду хаос и нет нормальной связи с внешним миром. Также нет и Хельмута Марко, который мог бы дать какие-то указания [для налаживания работы команды], как мне кажется.

Поэтому я не знаю, имело бы смысл для Шарля Леклера переходить из команды, которая только начинает нормально функционировать. Не могу представить, чтобы руководство «Феррари» всерьёз рассматривало такой вариант.

Это было бы не очень умно, поскольку, я думаю, ситуация с Льюисом Хэмилтоном предсказуема при нормальных условиях — просто из-за его возраста. «Феррари» нужно развивать новых молодых гонщиков. Но тогда им придётся оставить одного опытного, а именно Шарля Леклера, так что это на самом деле нецелесообразно», — приводит слова Шумахера портал F1oversteer.