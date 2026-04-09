Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Макларен» подтвердил будущий переход Ламбьязе из «Ред Булл»

Гоночный инженер «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе перейдёт в команду «Макларен» на должность главного гоночного директора. Ламбьязе приступит к своим обязанностям после истечения действующего контракта, но не позднее 2028 года. Он будет работать под руководством Андреа Стеллы, сообщается на официальном сайте «Макларена».

Ранее в команду из «Ред Булл» перешли Роб Маршалл и Уилл Кортни. В заявлении подчёркивается, что способность привлекать таких специалистов, как Ламбьязе, подтверждает стратегическое видение команды под руководством Зака Брауна и Андреа Стеллы, которые также находятся на долгосрочных контрактах.

Ламбьязе работал в «Ред Булл» с 2015 года и сыграл важную роль в завоевании четырёх чемпионских титулов Ферстаппеном.

