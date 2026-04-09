Джанпьеро Ламбьязе покинет «Ред Булл» в 2028 году

Пресс-служба австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» подтвердила информацию об уходе Джанпьеро Ламбьязе, который является гоночным инженером четырёхкратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена, из команды в 2028 году, отметив, что до ухода Ламбьязе продолжит исполнять свои обязанности.

«Ламбьязе покинет команду в 2028 году, когда истечёт срок его текущего контракта. До своего запланированного ухода Джанпьеро продолжит выполнять обязанности гоночного инженера Макса Ферстаппена. Ламбьязе является ценным членом команды, к которой он присоединился в 2015 году», — сказано в пресс-релизе «быков».