Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец чемпиона IndyCar стал жертвой вооружённого ограбления

Отец чемпиона IndyCar стал жертвой вооружённого ограбления
Комментарии

Отец двукратного чемпиона IndyCar гонщика Уилла Пауэра Боб Пауэр стал жертвой вооружённого ограбления в австралийском Тувумбе (штат Квинсленд).

По версии полиции, 39-летний мужчина за несколько дней совершил ряд преступлений в регионе Дарлинг-Даунс, прежде чем был задержан. В субботу днём он, угрожая оружием, похитил серебристый Toyota RAV4, затем выстрелил в воздух и угнал ещё одну машину. Позднее он угнал третий автомобиль, а затем и Toyota Land Cruiser.

В понедельник около 13:00 Боб Пауэр столкнулся с преступником. «Я не хотел, чтобы он садился в машину, поэтому он направил на меня дробовик. Я сказал: «Не стреляй в меня… не стреляй». Внутри автомобиля находилась собака, и Пауэр попросил дать ему время, чтобы вытащить питомца. В этот момент подоспела полиция и задержала злоумышленника, сообщает 7NEWS.

«Это спасло и машину, и меня… всё обошлось», — сказал Боб Пауэр. Позднее мужчину арестовали, ему предъявлено 15 обвинений. Суд оставил его под стражей.

Напомним, Уилл Пауэр — двукратный чемпион IndyCar (2014, 2022) и победитель «500 миль Индианаполиса» 2018 года. В текущем сезоне 45-летний австралиец выступает за команду Andretti Global, в которую он перешел после 17 лет в Team Penske.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android