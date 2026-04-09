Отец чемпиона IndyCar стал жертвой вооружённого ограбления

Отец двукратного чемпиона IndyCar гонщика Уилла Пауэра Боб Пауэр стал жертвой вооружённого ограбления в австралийском Тувумбе (штат Квинсленд).

По версии полиции, 39-летний мужчина за несколько дней совершил ряд преступлений в регионе Дарлинг-Даунс, прежде чем был задержан. В субботу днём он, угрожая оружием, похитил серебристый Toyota RAV4, затем выстрелил в воздух и угнал ещё одну машину. Позднее он угнал третий автомобиль, а затем и Toyota Land Cruiser.

В понедельник около 13:00 Боб Пауэр столкнулся с преступником. «Я не хотел, чтобы он садился в машину, поэтому он направил на меня дробовик. Я сказал: «Не стреляй в меня… не стреляй». Внутри автомобиля находилась собака, и Пауэр попросил дать ему время, чтобы вытащить питомца. В этот момент подоспела полиция и задержала злоумышленника, сообщает 7NEWS.

«Это спасло и машину, и меня… всё обошлось», — сказал Боб Пауэр. Позднее мужчину арестовали, ему предъявлено 15 обвинений. Суд оставил его под стражей.

Напомним, Уилл Пауэр — двукратный чемпион IndyCar (2014, 2022) и победитель «500 миль Индианаполиса» 2018 года. В текущем сезоне 45-летний австралиец выступает за команду Andretti Global, в которую он перешел после 17 лет в Team Penske.