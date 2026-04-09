«Огромная потеря для Ферстаппена». Хельмут Марко — об уходе Ламбьязе из «Ред Булл»

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал новость об уходе Джанпьеро Ламбьязе, который был гоночным инженером четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе «быков» нидерландца Макса Ферстаппена, из австрийской команды в 2028 году.

«Для Макса это [уход Ламбьязе из команды] серьёзная потеря. Они были как старая супружеская пара — с их постоянными спорами и разногласиями. Джанпьеро играл ключевую роль в разработке и доводке болида, придерживаясь собственных взглядов, которые не всегда совпадали с мнением остальной технической команды», — приводит слова Марко портал FormulaPassion.