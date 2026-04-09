Марко: нынешние правила в Ф-1 лишили пилота доминирующей роли в гонках

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко выразил разочарование новым техническим регламентом «Королевских гонок», отметив, что верит в успех «быков», несмотря на неудачный старт в начале сезона.

«Ферстаппен — прирождённый гонщик, а нынешние правила разработаны таким образом, чтобы сосредоточиться на управлении энергией, чего можно достичь только в консультации с инженерами-программистами. Они лишили пилота доминирующей роли. «Фактор Макса» проявляется только тогда, когда у Ферстаппена есть машина, которой он доверяет, а сейчас это не так. Вернётся ли «Ред Булл» на вершину? Думаю, на этот раз они справятся», — приводит слова Марко портал FormulaPassion.