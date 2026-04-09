Ламбьязе отклонил предложение «Астон Мартин», отдав предпочтение «Макларену» — Sky Sports

Джанпьеро Ламбьязе, который является гоночным инженером четырёхкратного чемпиона Формулы-1 в составе «быков» нидерландца Макса Ферстаппена, отклонил предложение британского коллектива «Астон Мартин» о переходе в команду на пост руководителя команды. Об этом сообщает портал Sky Sports.

Джанпьеро покинет австрийскую команду после окончания сезона-2027 Формулы-1 и перейдёт на пост главного гоночного директора в британский коллектив «Макларен». Ламбьязе работает в «Ред Булл» с 2015 года. Специалист сыграл важную роль в завоевании четырёх чемпионских титулов Ферстаппеном.

Ранее Хельмут Марко прокомментировал новость об уходе Джанпьеро Ламбьязе.