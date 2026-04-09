Экс-пилот Ф-1: Антонелли надо сфокусироваться на завоевании титула, а не вытворять ерунду

Бывший пилот Формулы-1 поляк Роберт Кубица выразил уверенность в том, что гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли должен сфокусироваться на завоевании чемпионского титула.

«Я надеюсь, что Кими сфокусируется только на пилотировании, поскольку время от времени вижу, как он вытворяет какую-то ерунду в социальных сетях. Очевидно, что в последнее время это привлекает много внимания [со стороны фанатов], но сейчас Антонелли не должен тратить энергию впустую, ему следует сосредоточиться на одной цели — борьбе за чемпионство и его завоевании.

Не вижу причин, почему [Антонелли не может стать чемпионом]. Поэтому я очень рад за него, особенно потому, что Формула-1 — это спорт, который оказывает на тебя огромное давление. На мой взгляд, на Антонелли оказывалось сильное давление, особенно в прошлом сезоне. Однако Кими окружают люди, которые любят его, которые вложили много времени и денег [в его карьеру в автоспорте] и увидели в нём уникальный талант. Теперь Кими им отплачивает [своими успехами на трассе]. Путь ещё долгий, но он это прекрасно понимает», — приводит слова Кубицы портал FormulaPassion.