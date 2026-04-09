Ноубл: переход Ламбьязе может подтолкнуть Ферстаппена к перерыву в Ф-1

Известный журналист и редактор The Race Джонатан Ноубл высказался о возможных последствиях перехода гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе из «Ред Булл» в «Макларен». По его мнению, уход инженера, много лет работавшего с Максом Ферстаппеном, может повлиять на будущее четырёхкратного чемпиона мира.

«Уход Ламбьязе скажется не только на работе структуры руководства команды, но и вне всяких сомнений повлияет на будущее Макса Ферстаппена. Ламбьязе был настоящей опорой и для «Ред Булл», и для Ферстаппена и сыграл ключевую роль в достигнутых ими успехах. Заменить фигуру такого калибра и настолько опытного специалиста будет очень трудно. К тому же уход Ламбьязе – это и конец эпохи для Ферстаппена. И это событие наверняка только укрепит мнение четырёхкратного чемпиона о том, что сейчас, вероятно, для него настал оптимальный момент, чтобы взять перерыв», — цитирует Ноубла The Race.

Напомним, Ламбьязе работал в «Ред Булл» с 2016 года и сыграл важную роль в завоевании четырёх чемпионских титулов Ферстаппеном.