Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Даниил Квят не исключил своего участия в Формуле-Е

Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят не исключил своего участия в Формуле-Е, отметив, что заинтересован в этом из-за появления модернизированных болидов.

«В целом мои планы на следующий год пока довольно туманны. В этом году я участвую в гонках в Японии [в серии Super GT] и по-прежнему являюсь заводским пилотом Lamborghini — это моя основная работа. У меня есть и другие дела, но да, я всегда говорил, что готов попробовать себя в Формуле-E, если представится такая возможность и я буду настроен на это. Это интересный вариант, особенно сейчас, когда появилась машина четвёртого поколения с большей прижимной силой, что добавляет ещё больше логики [в принятии решения об участии в Формуле-Е]. Я знаком со многими людьми в паддоке, и, конечно, разговоры — это одно: люди болтают, я тоже с ними общаюсь, и это нормально. Посмотрим, какие возможности откроются в будущем», — приводит слова Квята портал RacingNews365.

