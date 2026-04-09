Бывший пилот Формулы-1 россиянин Даниил Квят не исключил своего участия в Формуле-Е, отметив, что заинтересован в этом из-за появления модернизированных болидов.

«В целом мои планы на следующий год пока довольно туманны. В этом году я участвую в гонках в Японии [в серии Super GT] и по-прежнему являюсь заводским пилотом Lamborghini — это моя основная работа. У меня есть и другие дела, но да, я всегда говорил, что готов попробовать себя в Формуле-E, если представится такая возможность и я буду настроен на это. Это интересный вариант, особенно сейчас, когда появилась машина четвёртого поколения с большей прижимной силой, что добавляет ещё больше логики [в принятии решения об участии в Формуле-Е]. Я знаком со многими людьми в паддоке, и, конечно, разговоры — это одно: люди болтают, я тоже с ними общаюсь, и это нормально. Посмотрим, какие возможности откроются в будущем», — приводит слова Квята портал RacingNews365.