Главная Авто Новости

Мартенс: если «Мерседес» хочет подписать Ферстаппена, уйти должен Расселл

Мартенс: если «Мерседес» хочет подписать Ферстаппена, уйти должен Расселл
Журналист De Limburger Джеки Мартенс поделился мнением о возможном переходе Макса Ферстаппена в «Мерседес». По его словам, в случае подписания четырёхкратного чемпиона мира место в команде потеряет не восходящая звезда Кими Антонелли, а его более опытный напарник.

«Если правда, что «Мерседес» всё ещё хочет подписать Макса Ферстаппена, значит, Джордж Расселл должен уйти. Почему Расселл? Интуиция подсказывает. Кими Антонелли выигрывает гонки, он очень молод, очень дёшево обходится на данный момент, а его популярность взлетела до небес. У него стало на несколько миллионов подписчиков больше после двух побед», — сказал Мартенс в подкасте Paddock Access на YouTube.

Материалы по теме
Расселл: всегда верил, что моё время придёт
