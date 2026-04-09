ФИА опубликовала заявление после начала переговоров по изменениям в регламенте Ф-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) выступила с заявлением по итогам первого раунда встреч с командами Формулы-1 и производителями силовых установок.

«Первая из серии встреч для обсуждения потенциальных изменений регламента Формулы-1 2026 года была созвана FIA сегодня. Во встрече между ФИА и техническими экспертами команд и производителей силовых установок был рассмотрен ряд вопросов в рамках естественной эволюции технического и спортивного регламента Ф-1 2026 года. Было общепризнано, что, хотя прошедшие гонки обеспечили захватывающие соревнования, существует стремление внести коррективы в некоторые аспекты регламента в области управления энергией. Состоялся конструктивный диалог по сложным темам, особенно с учётом конкурентного характера участников.15 апреля состоится совещание по спортивному регламенту, в ходе которого будут обсуждаться любые изменения в Разделе B, необходимые для обеспечения технических корректировок. Следующая техническая сессия состоится 16 апреля, в ходе которой будут развиваться вопросы, обсуждавшиеся сегодня, а также подняты новые темы», — говорится в официальном заявлении ФИА.

Основные вопросы касаются формата квалификации и обновлённых правил в отношении силовых установок.

