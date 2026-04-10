Зак Браун отреагировал на переход Ламбьязе в «Макларен»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал на анонс перехода Джанпьеро Ламбьязе, который является гоночным инженером четырёхкратного чемпиона Ф-1 в составе «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, в британский коллектив, который произойдёт по окончании сезона-2027.

«Рад сообщить, что Джанпьеро Ламбьязе присоединится к команде «Макларен» в Формуле-1 в качестве главного гоночного директора, когда его контракт истечёт не позднее 2028 года, и будет подчиняться Андреа Стелле. Он присоединится к невероятной команде под руководством Андреа, и я с нетерпением жду того, чего мы сможем достичь вместе», — написал Браун на своей странице в социальной сети Х.