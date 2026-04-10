Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Для меня это безумие». Монтойя — о жалобах команд Ф-1 на двигатель «Мерседеса»

«Для меня это безумие». Монтойя — о жалобах команд Ф-1 на двигатель «Мерседеса»
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о жалобах команд на силовую установку «Мерседеса».

«Для меня это безумие — говорить, что их двигатель построен не по правилам. Если в правилах сказано, что нужно [степень сжатия] измерять при такой-то температуре, и вы идёте и измеряете при такой-то температуре, и двигатель признаётся легальным, то это то, что и сделано согласно регламенту.

В этом и заключается красота Формулы-1: находить способы легально обходить правила, находить способы делать свои машины лучше, чем кто-либо другой, и находить то, что никто другой не может сделать. И если вы жалуетесь на это, то почему бы вместо недовольств не попробовать сделать это самим?» — приводит слова Монтойи издание RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android