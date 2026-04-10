«Для меня это безумие». Монтойя — о жалобах команд Ф-1 на двигатель «Мерседеса»

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о жалобах команд на силовую установку «Мерседеса».

«Для меня это безумие — говорить, что их двигатель построен не по правилам. Если в правилах сказано, что нужно [степень сжатия] измерять при такой-то температуре, и вы идёте и измеряете при такой-то температуре, и двигатель признаётся легальным, то это то, что и сделано согласно регламенту.

В этом и заключается красота Формулы-1: находить способы легально обходить правила, находить способы делать свои машины лучше, чем кто-либо другой, и находить то, что никто другой не может сделать. И если вы жалуетесь на это, то почему бы вместо недовольств не попробовать сделать это самим?» — приводит слова Монтойи издание RacingNews365.