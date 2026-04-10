«Смерть Матешица разрушила невидимую архитектуру». GPblog — о распаде «Ред Булл»

Автоспортивный журналист Бен Хант из издания GPblog порассуждал о развале команды «Ред Булл» после новости об уходе гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен».

«Через несколько недель после победного результата в Абу-Даби в сезоне-2023 команда была потрясена обвинениями в неподобающем поведении Кристиана Хорнера по отношению к коллеге-женщине. Хорнер, который позже был оправдан по всем пунктам, всегда заявлял о своей невиновности. Однако этот инцидент расколол доминировавшую команду Формулы-1. Многие назовут именно этот инцидент началом упадка команды. Последующий уход Хорнера, переход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» и переход Джонатана Уитли в «Заубер» — это были одни из ключевых уходов из команды.

Однако поворотной датой стал октябрь 2022 года, когда скончался сооснователь «Ред Булл» Дитрих Матешиц. Австриец, который, как известно, заключил сделку по продаже напитка тайского производства, попробовав его, когда работал коммивояжёром, сыграл важную роль в поддержке проекта обеих команд [«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»] в Формуле-1.

Не отвечая за повседневное управление операциями, его стиль руководства предоставлял необычайную автономию таким ключевым фигурам, как Хорнер и Хельмут Марко, позволяя команде «Ред Булл» действовать с ясностью видения, редко встречающейся в Формуле-1. Эта структура обеспечила две династии команды: сначала с Себастьяном Феттелем (2010-2013), а затем с Ферстаппеном. Однако его смерть создала вакуум, который спровоцировал борьбу за власть. После смерти Матешица его 49-процентная доля в «Ред Булл» перешла к его сыну Марку, и в СМИ это было изображено как борьба за власть между тайскими владельцами, сохранившими 51-процентную долю, и австрийской Red Bull GmbH. Именно эта спешка за контроль привела к нынешней ситуации, когда команда столкнулась с внутренним кризисом, а не с уходом Хорнера.

Борьба за власть, которая привела к увольнению Хорнера в середине прошлого сезона, была просто следствием, но она иллюстрирует размывание ключевых фигур, которые были важны для успеха команды. И не только в гоночной команде. Последующие уходы произошли в сфере коммуникаций, маркетинга, спонсорства — и всё это, по крайней мере со стороны, выглядит ослабленным из-за исхода. На трассе вопросы задают конструктору Пьеру Ваше и Лорану Мекису, преемнику Хорнера, который получил задачу стабилизировать команду и убедить Ферстаппена остаться в коллективе. Если нидерландец уйдёт, это в конечном счёте ознаменует конец династии «Ред Булл».

Падение наследия «Ред Булл» — это не история внезапного краха, а история постепенной дезинтеграции. Смерть Матешица не ослабила результаты команды немедленно, но она разрушила невидимую архитектуру, которая скрепляла всё воедино. Последовавшее за этим стало классическим примером того, как успех в Формуле-1 зависит не только от скорости, но и от стабильности. На данный момент «Ред Булл» остаётся грозной силой, но больше не непобедимой. Таким образом, её упадок служит напоминанием о том, что в Формуле-1 доминирование хрупко и даже величайшие империи могут пошатнуться, когда невидимые основы под ними начинают смещаться», — написал Хант в колонке.