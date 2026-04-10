На аукционе в Монако продадут сразу четыре легендарных болида Формулы-1

25 апреля 2026 года в крупном конгресс-центре Grimaldi Forum в Монако состоится аукцион, организованный RM Sotheby’s, в рамках которого будут проданы четыре легендарных болида Формулы-1, в том числе машина, на которой дебютировал трёхкратный чемпион «Королевских гонок» Айртон Сенна.

Помимо машины Toleman TG183B, на которой выступал Сенна, на аукционе будут выставлены Ferrari 312 T3 (сезон-1978), Ferrari 642 (сезон-1991) и Fittipaldi F6/A (сезон-1979). Согласно карточкам, представленным на сайте аукциона, стоимость машины Ferrari 312 T3 варьируется от € 4,5 млн до € 5,5 млн, Ferrari 642 — от € 3 млн до € 4 млн, Toleman TG183B — от Toleman TG183B — € 2,8 млн — € 3,8 млн, а Fittipaldi F6/A — € 500 тыс. — € 700 тыс.

На Ferrari 312 T3 в 1978 году выступал Карлос Ройтеман, а Жиль Вильнёв в 1979-м пилотировал машину на Гран-при Аргентины.

Предлагаемое шасси Ferrari 642 1991 года выпуска под номером 125 служило запасным автомобилем для Алена Проста и Жана Алези на Гран-при Бразилии и Сан-Марино. Разработанный Стивом Николсом и Жан-Клодом Миго 642-й автомобиль оснащён 3,5-литровым атмосферным двигателем V12.

Также будет продаваться шоу-кар «Ягуара» EJ13 из сезона-2003.