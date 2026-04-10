Ферстаппен поддержал решение Ламбьязе уйти в «Макларен» — Джонатан Макэвой

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», поддержал решение своего гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе уйти в «Макларен», о чём сообщил журналист Daily Mail Джонатан Макэвой.

«Я могу с уверенностью сообщить, что Ферстаппен поддерживает желание Ламбьязе занять новую должность и обеспечить свою финансовую безопасность в другом месте, и предстоящий уход не имеет немедленных последствий для будущего Ферстаппена.

Один источник, попросивший не называть его имени, сказал мне: «ДжиПи предложили целое состояние, чтобы он ушёл, и это понятно. Со стороны Макса нет никаких возражений. Совсем наоборот. Он поддерживает ДжиПи и его решение», — написал Макэвой в своей колонке.