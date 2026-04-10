Главная Авто Новости

Култхард удивился отсутствию реакции от ФИА на то, что Ферстаппен выгнал журналиста

Култхард удивился отсутствию реакции от ФИА на то, что Ферстаппен выгнал журналиста
Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался по поводу ситуации с четырёхкратным чемпионом серии Максом Ферстаппеном («Ред Булл»), который выгнал журналиста со своей пресс-конференции на Гран-при Японии.

«Вероятно, это не то, чем Макс будет гордиться в будущем, потому что, даже если он абсолютно прав, он просто имеет право не отвечать на вопросы [журналиста]. Необычно просить кого-то покинуть помещение. Я даже немного удивлён, что ФИА не заняла по этому поводу какую-либо позицию. Я не видел, чтобы было какое-либо взыскание.

Я могу только сравнить это с тем временем, когда я гонялся, а я никогда не выигрывал чемпионаты мира, которые есть на счету Макса. Но я, безусловно, был открыт для критики со стороны различных журналистов, и её очень трудно не принимать на свой счёт. Я уверен, что, будучи пилотом, вы не смотрите комментарии в некоторых социальных сетях, потому что будут те, кто вас любит, и те, кому вы просто не нравитесь, и так уж устроен наш мир.

Если бы критики ставили под сомнение мои квалификационные способности, это был бы справедливый вопрос — но, конечно, непросто, когда один и тот же вопрос задают снова и снова, и некоторые журналисты были бы гораздо более пренебрежительны. Это их право как журналистов — говорить то, что они видят, но трудно не принимать это близко к сердцу, и никто из пилотов от этого не застрахован», — сказал Култхард на YouTube-канале Up To Speed.

