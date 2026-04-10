«Возвращался в боксы убитым горем». Хэмилтон — о поддержке «Феррари» после неудач в 2025-м

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, как в «Феррари» поддерживали его после неудач в сезоне-2025.

«Честно говоря, [подиум в Китае] это огромный результат. Команда была потрясающей весь последний год. Особенно в боксах поддержка была огромной. Каждые выходные в прошлом году мы не добивались успеха, и я возвращался назад. А в такие моменты ты чувствуешь себя убитым горем, тебе плохо, что ты в конечном счёте не смог оправдать ожидания команды. Но они всегда говорили: «В следующий раз, в следующий раз». Они всегда были на позитиве и поддерживали меня.

Так что приятно наконец завоевать подиум, вернуться в боксы и увидеть, как они счастливы и как они были благодарны быть частью этого, и что теперь у нас есть этот результат — это действительно согрело моё сердце. Так что это только поощряет меня продолжать давить ещё сильнее, продолжать копать глубоко и продолжать строить отношения с командой», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.