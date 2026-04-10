«Знали об этом некоторое время». Йос Ферстаппен — об уходе Ламбьязе из «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, являющийся отцом четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл», отреагировал на известие о том, что гоночный инженер нидерландца Джанпьеро Ламбьязе покинет австрийский коллектив, чтобы присоединиться к «Макларену».

«Мы знали об этом некоторое время, и мы также знали, когда это произойдёт. У нас есть ещё полтора-два года, чтобы поработать с ним. Это огромная возможность для него, так что мы всё понимаем.

Мы также сказали ему, чтобы он брался за это предложение и хватался за эту возможность обеими руками. Помимо этого, «Ред Булл» сам должен найти ему замену. Посмотрим», — сказал Йос RaceXpress.