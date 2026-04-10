Видео: Льюис Хэмилтон выехал на «Фьорано» во время второго дня тестов «Феррари»

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» опубликовала видеоролик с семикратным чемпионом серии Льюисом Хэмилтоном, который в пятницу, 10 апреля, приступил ко второму дню шинных тестов «Пирелли» на автодроме «Фьорано».

Производитель шин Формулы-1 тестирует шины для влажной погоды, чтобы ввести их в эксплуатацию в следующем году, на тестовом треке «Феррари», причём Хэмилтон провёл за рулём весь первый день испытаний в четверг. Вчера британец проехал 142 круга (около 423 км) и протестировал различные конфигурации шин для мокрого покрытия, в том числе и промежуточные, при этом трасса была искусственно полита.