Презентован шлем Даниила Квята для выступлений в японской Super GT

В социальных сетях были опубликованы фотографии шлема, в котором 31-летний российский гонщик Даниил Квят будет выступать в новом сезоне японской серии Super GT.

Фото: Stilo

Шлем Даниила выполнен в трёх цветах, где белый является основным. Рисунки выполнены в светло-голубом стиле, и дополняют рисунок золотые линии по всему покрытию шлема. Визор также исполнен в голубом оттенке.

Фото: Stilo

На шлеме изображены также различные рисунки, среди которых есть изображение аистов, рыбы, бамбука, а на задней части присутствуют гора и солнце с облаками.

Фото: Stilo

Фото: Stilo

Фото: Stilo

Новый сезон японской Super GT пройдёт с 11 по 12 апреля в Окаяме. Всего в сезоне-2026 запланировано восемь этапов. Финальный заезд пройдёт 7-8 ноября в Мотеги.

