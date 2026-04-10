Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Всё изменилось». Йос Ферстаппен — о словах Макса, что он не будет выступать без Ламбьязе

Комментарии

54-летний нидерландский гонщик, выступавший в Формуле-1, Йос Ферстаппен, являющийся отцом 28-летнего четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл», прокомментировал слова своего сына, который ранее заявлял, что не планирует выступать в «Королевских гонках» без своего гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе.

«Я думаю, что сейчас всё изменилось. Безусловно, после четырёх чемпионств, когда вы многого достигли вместе… Но это зависит от Макса. Однако, я думаю, он просто продолжит гоняться», — приводит слова Ферстаппена RaceXpess.

Вчера стало известно о том, что с сезона-2028 Ламбьязе присоединится к «Макларену».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android