«Всё изменилось». Йос Ферстаппен — о словах Макса, что он не будет выступать без Ламбьязе

54-летний нидерландский гонщик, выступавший в Формуле-1, Йос Ферстаппен, являющийся отцом 28-летнего четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл», прокомментировал слова своего сына, который ранее заявлял, что не планирует выступать в «Королевских гонках» без своего гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе.

«Я думаю, что сейчас всё изменилось. Безусловно, после четырёх чемпионств, когда вы многого достигли вместе… Но это зависит от Макса. Однако, я думаю, он просто продолжит гоняться», — приводит слова Ферстаппена RaceXpess.

Вчера стало известно о том, что с сезона-2028 Ламбьязе присоединится к «Макларену».