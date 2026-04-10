Чандхок высказался о проблемах «Ред Булл» с темпом болида RB26

Эксперт Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Карун Чандхок высказался о проблемах команды «Ред Булл» с темпом болида RB26.

«Вокруг Макса и «Ред Булл» было так много разговоров о том, что их команда — новичок в производстве силовых установок. Но на самом деле оказалось, что их основные проблемы — со стороны шасси. Я не думаю, что у их машины есть какой-то баланс. И Шанхай это проиллюстрировал; они просто страдали от аэродинамической производительности», — приводит слова Чандхока издание Sky Sports.

После трёх этапов австрийский коллектив занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 16 очков.