Баттон ответил, что нужно сделать «Ред Булл», чтобы бороться за победы

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о проблемах команды «Ред Булл» с болидом в сезоне-2026, ответив, что им нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.

«Что нужно сделать «Ред Булл»? Построить более быструю машину, вот и всё. Они всё ещё осваивают новый регламент и всё ещё подбирают настройки для болидов… В этом году мы увидим много обновлений, больше, чем обычно. Но также это касается и оптимизации процессов внутри команды, где, я думаю, всегда есть возможность для улучшения… Нужно понимать, что у вас есть, какие инструменты в распоряжении, и максимально использовать это.

Можно даже сказать, что их силовая установка более впечатляет, ведь они смогли начать с нуля и построить двигатель, который оказался настолько конкурентоспособен. Он, вероятно, показал себя лучше, чем их шасси. Так что им нужно что-то придумать с аэродинамическим пакетом», — приводит слова Баттона Sky Sports.