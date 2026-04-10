ФИА заявила, что для проведения сезона Формулы-1 нужно 20 тыс. волонтёров
Международная автомобильная федерация (ФИА) провела исследование, в рамках которого было выяснено, что для того, чтобы организовать сезон Формулы-1 из 24 этапов, необходимо привлечь 20 112 волонтёров, где в среднем на один этап необходимо 838 волонтёров.

ФИА признаёт, что волонтёры — от маршалов до аварийных бригад — основа гоночных уикендов, которые вносят вклад как в безопасность, так и в уникальную атмосферу Формулы-1. В отчёте также отмечается, что две трети волонтеров служат более пяти лет, несмотря на 20-процентное увеличение рабочей нагрузки. В целом вклад волонтёров оценивается примерно в € 13,2 млн.

«Чемпионат мира Формулы-1 ФИА полагается на волонтёров, они являются основой нашего спорта — без них мы просто не могли бы проводить гонки. Они обеспечивают безопасность и честность наших соревнований. Они действуют с профессионализмом и гордостью, и они поддерживают гонщиков, команды и болельщиков.

ФИА высоко ценит их вклад, и этот знаменательный отчёт не только даёт жизненно важную информацию об их роли, но и признаёт наши значительные инвестиции и помогает ФИА продолжать оказывать поддержку наиболее эффективными способами. Вместе с нашими членами и нашими волонтёрами по всему миру мы поддерживаем чемпионат мира Формулы-1», — приводит слова президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема пресс-служба ФИА.

На аукционе в Монако продадут сразу четыре легендарных болида Формулы-1
