Девушка Ферстаппена Келли Пике посетила «Мастерс» в Монако с диджеем Мартином Гарриксом

37-летняя бразильская модель, обозреватель, блогер и специалист по связям с общественностью Келли Пике, являющаяся возлюбленной 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл», посетила турнир «Мастерс» в Монте-Карло.

Келли посетила встречи второго круга «Мастерса», выложив фото с матчей, где четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер со счётом 6:3, 6:0 обыграл француза Уго Умбера, а Карлос Алькарас одолел Себастьяна Баэса (6:1, 6:3).

Келли присутствовала на теннисом матче вместе с популярным нидерландским диджеем Мартином Гарриксом, который пять раз признавался лучшим диджеем мира (2016, 2017, 2018, 2022 и 2024) по версии журнала DJ Magazine.

Мартин Гаррик и Келли Пике Фото: Из личного архива Келли Пике

Гаррикс и Ферстаппен — соотечественники и близкие друзья, поддерживающими друг друга. Келли и Макс проживают в Монако вместе с двумя дочерьми — Пенелопой и Лили.