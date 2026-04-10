Формула-Е официально представит болид Gen4 21-22 апреля на трассе «Поль Рикар»

Формула-Е официально представит болид нового поколения Gen4 21-22 апреля на трассе «Поль Рикар». Мероприятие пройдёт для приглашённых медиа, зрители на него допущены не будут. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Новый болид оснащён постоянным полным приводом, развивает 600 кВт (815+ л. с.) на быстром круге и 450 кВт (600+ л. с.) в гоночном режиме. По ожиданиям, время круга на Gen4 будет находиться между показателями Формулы-2 и Формулы-1. Машина стала больше и тяжелее из-за более крупной батареи, но способна превышать 200 миль в час (322 км/ч).

Поставщиком шин вместо Hankook станет Bridgestone — японский производитель возвращается в гоночные серии ФИА после ухода из Формулы-1 в конце 2010 года. Первая гонка эры Gen4, по слухам и ожиданиям, состоится в декабре.

