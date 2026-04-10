Расселл с девушкой поддержал Синнера из его бокса на «Мастерсе» в Монте-Карло

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл вместе со своей девушкой Кармен Монтеро Мундт посетили четвертьфинальный матч Янника Синнера на турнире в Монте-Карло. Британец расположился в ложе итальянского теннисиста вместе с его девушкой Лайлой Хасанович.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 15:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
7
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Джордж Расселл со своей девушкой Кармен Монтеро Мундт

Фото: Кадр из трансляции

Расселл был замечен в боксах итальянского теннисиста

Фото: Кадр из трансляции

Синнер встречался с Феликсом Оже-Альяссимом и боролся за выход в полуфинал и возвращение титула первой ракетки мира. Расселл — давний любитель тенниса, он регулярно бывает на Уимблдоне и «Ролан Гаррос».

Синнер, в свою очередь, болеет за напарника Расселла по «Мерседесу» соотечественника Андреа Кими Антонелли. После победы итальянца в Шанхае теннисист назвал её «особым днём для Италии».

В Монте-Карло на матчах также был замечен пилот «Хааса» Оливер Берман.

