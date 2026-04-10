Попов — о радиоэфирах Ф-1: людей воротит от того, что за контент надо платить

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о пиратстве и отношении людей к авторским правам.

«К сожалению, у нас нет понимания концепции авторских прав. Это, в принципе, пошло ещё с «Горбушки» («Горбушка» в 1990-е — рынок в Москве, популярное место торговли мультимедиапродукцией. — Прим. «Чемпионата»): я сам участвовал, будучи подростком — мы ездили, записывали кассеты на студиях. Отдавали чистую: «На сторону «А» запиши вот это, на сторону «Б» — вот это».

Позже, когда я жил в Монако, я или на последние деньги, или откладывал, и, например, раз в месяц мог купить диск, альбом или фильм. Но я понимаю, что людям невдомёк: это вообще может стоить денег — то, что ты создаёшь.

Вот хлеб в магазине купить… Никто не спрашивает, почему за него надо платить. Заправить бензин на колонке — никто не задаётся вопросом, в ресторане все платят, и нормально. Но за аудио- или видеосоставляющую — как, за это ещё и платить?!

И людей искренне воротит от того, что за что-то нужно платить. И объяснить это невозможно. Каждый раз, когда я пытался, я потом видел, как люди писали в комментариях: «Да он там...» — и прямо реальная ненависть.

Ну а как же: пекарь может трудиться, и его труд оплачивается, а креатор условного контента — нет. Люди не понимают, почему я не ворую картинку. Причём даже те, кто осознавал хотя бы сам принцип авторских прав, всё равно говорят: «Ну они же нас лишили… Значит, надо у них воровать».

Моральную составляющую сейчас не трону, как я к ним отношусь за содеянное, но это их совесть. Понимаете? Это их решение. Повторюсь: если взять пример с хлебом — допустим, вам его не продали в магазине. Значит ли это, что можно украсть? Для меня — нет, а для кого-то — да.

Поэтому я до сих пор не могу это объяснить людям, они продолжают писать: какого чёрта вы ведёте свой эфир в радиорежиме?» — сказал Попов в в подкасте Юрия Грибанова.