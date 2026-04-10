Расселл пообщался с Синнером после выхода теннисиста в полуфинал «Мастерса»
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пообщался с итальянским теннисистом Янником Синнером после его выхода в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В четвертьфинале итальянец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в двух сетах — 6:3, 6:4.
Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 15:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Янник Синнер
Я. Синнер
Короткий диалог между спортсменами попал на видео:
Синнер: Спасибо, что пришёл.
Расселл: Не буду задерживать. Спасибо, ценю.
Фото: Rolex Monte-Carlo Masters
Синнер в полуфинале престижного грунтового турнира встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым (Германия). В другом поединке 1/2 финала лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия).
Комментарии
- 10 апреля 2026
-
21:02
-
20:54
-
19:59
-
18:40
-
17:22
-
16:55
-
16:10
-
15:46
-
15:32
-
14:35
-
14:22
-
13:42
-
13:11
-
12:37
-
12:00
-
11:46
-
11:30
-
10:58
-
10:35
-
09:59
-
00:06
- 9 апреля 2026
-
23:02
-
22:05
-
22:03
-
21:53
-
21:08
-
21:02
-
20:09
-
19:31
-
19:14
-
18:22
-
17:48
-
17:32
-
16:54
-
16:11