Расселл пообщался с Синнером после выхода теннисиста в полуфинал «Мастерса»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пообщался с итальянским теннисистом Янником Синнером после его выхода в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В четвертьфинале итальянец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в двух сетах — 6:3, 6:4.

Короткий диалог между спортсменами попал на видео:

Синнер: Спасибо, что пришёл.

Расселл: Не буду задерживать. Спасибо, ценю.

Фото: Rolex Monte-Carlo Masters

Синнер в полуфинале престижного грунтового турнира встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым (Германия). В другом поединке 1/2 финала лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия).