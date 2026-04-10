Расселл пообщался с Синнером после выхода теннисиста в полуфинал «Мастерса»

Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пообщался с итальянским теннисистом Янником Синнером после его выхода в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В четвертьфинале итальянец обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в двух сетах — 6:3, 6:4.

Монте-Карло. 1/4 финала
10 апреля 2026, пятница. 15:15 МСК
Феликс Оже-Альяссим
7
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Короткий диалог между спортсменами попал на видео:
Синнер: Спасибо, что пришёл.
Расселл: Не буду задерживать. Спасибо, ценю.

Фото: Rolex Monte-Carlo Masters

Синнер в полуфинале престижного грунтового турнира встретится с третьей ракеткой мира Александром Зверевым (Германия). В другом поединке 1/2 финала лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Валантен Вашеро (Монако) — Алекс де Минор (Австралия).

