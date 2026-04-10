Леклер рассказал, почему на свадьбу выбрал Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему для свадьбы он выбрал легендарную Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска.

«Я обсуждал это с представителями «Феррари», потому что, конечно же, хотел поехать на свадьбу на особенном автомобиле, и это мог быть только «Феррари», и нам удалось найти именно такую машину, которую один из клиентов любезно предоставил мне для этого торжественного дня», — сказал Леклер в интервью для The BSMT by Gianluca Gazzoli.

Всего было выпущено 22 таких автомобиля, оснащённых трёхлитровым двигателем V12 мощностью 300 л. с. и способных развивать скорость до 270 км/ч. Эта модель является одной из самых дорогих в мире. Оригинальные версии оцениваются в сумму от $ 34 млн до $ 40 млн на аукционах.