Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер рассказал, почему на свадьбу выбрал Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска

Леклер рассказал, почему на свадьбу выбрал Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему для свадьбы он выбрал легендарную Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска.

«Я обсуждал это с представителями «Феррари», потому что, конечно же, хотел поехать на свадьбу на особенном автомобиле, и это мог быть только «Феррари», и нам удалось найти именно такую машину, которую один из клиентов любезно предоставил мне для этого торжественного дня», — сказал Леклер в интервью для The BSMT by Gianluca Gazzoli.

Всего было выпущено 22 таких автомобиля, оснащённых трёхлитровым двигателем V12 мощностью 300 л. с. и способных развивать скорость до 270 км/ч. Эта модель является одной из самых дорогих в мире. Оригинальные версии оцениваются в сумму от $ 34 млн до $ 40 млн на аукционах.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android