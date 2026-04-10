«Я этого не понимаю и не пойму никогда». Попов — о ненависти к российским гонщикам Ф-1

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов заявил, что не понимает систематической ненависти к российским пилотам чемпионата в России.

«Я не могу себе этого объяснить. Я этого не понимаю и не пойму никогда. У нас ненавидели [Виталия] Петрова, ненавидели [Даниила] Квята, ненавидели [Сергея] Сироткина и ненавидели [Никиту] Мазепина. Если бы в Формулу-1 пришли другие российские пилоты, их бы тоже ненавидели.

Есть менталитет. Например, французы в принципе едкие, саркастичные. Отсюда бесконечные революции: 50-е, «жёлтые жилеты», забастовки и так далее. То есть у них присутствует некая едкость в бытовом общении. Но систематически ненавидеть любого французского гонщика — нет. Они, наоборот, за них болеют. Я всегда вижу: «Да, он не прав, но всё равно — это же наш». Кто бы ни был, к своим по определению относятся нормально.

Та же история в Италии. Да, они могут больше болеть за «Феррари», чем за условного [Риккардо] Патрезе, [Микеле] Альборето или сейчас за [Андреа Кими] Антонелли. Но это не значит, что они не поддерживают Патрезе, Альборето или Антонелли. Понятно, что болеют.

Британцы вообще тащат своих нечеловечески. Вся их медиаиндустрия построена на том, чтобы вытащить соотечественников, создать нарратив о том, какой это человек. И это срабатывает, даёт накопительный эффект. Условного парня могут вывести из Формулы-3 в чемпионы мира.

[...] Ненависть возможна, знаете, между Австралией и Англией — потому что там [Оскара] Пиастри обидели или ещё что-то. Но внутри страны представить, что тысячи англичан будут писать, какой Пиастри отличный и как жаль, что их [Ландо] Норрис выиграл, а не Пиастри — невозможно. Ну, бывает отдельно: какая-то девушка влюбилась внешне в Пиастри, ведёт блог… Такое случается.

Но вот этого, о чём вы сказали… у нас именно так и было. «Ой, да этот Петров…» — и понеслось. С Квятом та же история. С Сироткиным: он ещё не дебютировал, его только в тест-пилоты в «Кик-Заубер» подписали, а ненависть, с которой он боролся годами, уже пошла. Серёжа даже до Формулы-1 не дошёл, а его уже нужно было защищать каждый божий день», — сказал Попов в в подкасте Юрия Грибанова.