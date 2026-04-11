Попов — о пиратстве: ощущение, будто ты Джек Воробей

Российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался о своём отношении к пиратству и принципам.

«Это, конечно, капля в море – даже в океане пиратства. Но ощущение такое, будто ты как Джек Воробей: корабль уже ушёл, а ты стоишь где-то на мачте, держишься за край и с упрямым видом смотришь ему вслед.

Со стороны это, наверное, выглядит глупо. И, скорее всего, так и есть. Но вопрос не в том, как это выглядит, а в том, как ты сам это ощущаешь. Всё вокруг может исчезнуть, измениться, уйти. Но ты сам у себя остаёшься. И тебе потом смотреть на себя в зеркало. В этом смысле ты сам себе судья, а не уголовный кодекс.

Для меня принцип «не пойман – не вор» не работает. Это слишком удобная позиция. Если бы все так жили, была бы полная анархия и человечество просто не смогло бы развиваться. Всё держится на внутреннем ограничителе, на личной ответственности. Потому что внешние правила далеко не всегда работают.И тогда остаётся только одно: либо ты сам себе ставишь границы, либо система начинает разрушаться изнутри», – сказал Попов в подкасте Юрия Грибанова.

