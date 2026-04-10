Бинотто — о доработке мотора «Ауди»: мы здесь не для того, чтобы творить чудеса

Руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто заявил, что команда не может «творить чудеса» с доработкой двигателя, даже несмотря на получение помощи от ФИА по системе ADUO.

«Время выполнения работ по двигателю очень велико, и мы считаем, что бо́льшая часть отставания от топ-команд связана с силовой установкой, что не стало неожиданностью. Мы знали: это будет самый серьёзный вызов, но разработка мотора, когда речь идёт о некоторых концепциях, может занять больше времени.

Неслучайно мы поставили перед собой цель на 2030 год — мы знаем, что процесс потребует много времени. Не то чтобы у нас не было амбиций и мы хотели бы решить всё за пару гонок, однако иногда так не бывает. Нам нужно понять, где мы находимся как команда, какой у нас план, и придерживаться его, потому что чудеса невозможны.

Мы здесь не для того, чтобы их творить. Мы не можем этого сделать, но мы здесь, чтобы иметь правильную стратегию, решать проблемы и улучшаться в будущем», — приводит слова Бинотто издание RacingNews365.

Система ADUO позволяет производителям двигателей улучшать свои моторы, если они отстают от лучшего по мощности на определённый процент. «Ауди» может получить до двух апгрейдов.