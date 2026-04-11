Вольф — об управлении «Мерседесом»: я микроменеджер, но при этом даю сотрудникам свободу

Руководитель «Мерседеса» австриец Тото Вольф рассказал о своём стиле управления командой, признав, что сочетает микроменеджмент с расширением полномочий сотрудников.

«Я всё ещё называю себя микроменеджером, и здесь есть полное противоречие между этим подходом и расширением полномочий. Но для меня микроменеджмент — не делать всё самостоятельно, а знать всё, что происходит в организации. Я обязываю людей принимать решения. При этом абсолютно убиваю любую политику внутри компании. Личные амбиции и политика — когда они сплетаются, это мгновенная смерть», — приводит слова Вольфа издание The Athletic.