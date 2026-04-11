Хорнер поделился архивными видео с Ламбьязе, Доменикали, Хиллом и пилотами «Ред Булл»
Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер опубликовал серию архивных видеороликов с участием гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе, президента Формулы-1 Стефано Доменикали, чемпиона Ф-1 1996 года Деймона Хилла, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и бывших гонщиков команды Пьера Гасли и Даниэля Риккардо.

На одном из видео инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе демонстрирует навыки игры на барабанах. В другом ролике президент Формулы-1 Стефано Доменикали выступает с гитарой и исполняет песню.

Также в подборке есть кадры с чемпионом мира Деймоном Хиллом, который играет на гитаре. Завершает серию видео совместное выступление Макса Ферстаппена, Даниэля Риккардо и Пьера Гасли — пилоты системы «Ред Булл» исполняют песню вместе.

