«От этого зависит успех». Тото Вольф назвал ключ к победам в Формуле-1

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал об уроке, который он усвоил в качестве руководителя команды Формулы-1.

«Какой важный урок я усвоил? Понимание, что успех зависит от людей. В нашей индустрии часто говорят, что всё зависит от данных и науки, но не данные принимают решения – это делают люди. А у людей есть эмоции. Есть мечты, амбиции, страхи и желания.

Один очень известный футбольный менеджер, которого часто спрашивают о стратегии на поле, рассказал мне, как он выбирает игроков. Он сказал: «Люди не знают, но единственная вещь, которую я делаю, это приглашаю игроков на ужин, когда чувствую, что им хочется поговорить». Этот урок применим к любой компании.

Важно думать не только о себе и факторах, но и задаваться вопросами. О чём на самом деле думают мои люди? Чего они желают? Каковы их мотивации? Каковы их амбиции? И я задумываюсь о том, что могу для них сделать. Самое важное – выяснить, что именно», — приводит слова Вольфа издание The Athletic.