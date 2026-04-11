Попов ответил, у кого из российских гонщиков был чемпионский потенциал в Ф-1

Российский комментатор Алексей Попов высказался о своём соотечественнике Виталии Петрове, выступавшем в Формуле-1.

— Про Петрова я вообще молчу. Это просто лучший из всех. И человек без базовой вот этой десятилетней накатки. То есть он в 14 начал на «Ладах» по льду [гоняться], играя в футбол в Выборге. Так не бывает просто в наше время. А он даже при этом умудрился попасть и быть быстрее. Не всех, но на фоне Кубицы, который вообще лучший из лучших потенциально мог быть, и он [Виталий] выглядел прилично. С первого года. И что он здесь видел? Постоянный хейт уже тогда… Это 2010-й год, я уже почти 20 лет этим занимаюсь, и вот наконец-то человек туда попадает, и вроде бы как все мы должны обрадоваться этому, тем более он попадает сразу в хорошую команду более-менее, и он сразу начинает хорошо ехать, и никакой большой поддержки я так и не увидел.

— Был ли чемпионский потенциал у кого-то из наших ребят?

— У Петрова 100%, — сказал Алексей в подкасте Юрия Грибанова.