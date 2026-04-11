Попов — о хейтерах Мазепина: посади их на место сына олигарха, чем бы занимались?

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о ненависти в адрес пилота Никиты Мазепина в период его выступления в Формуле-1 за «Хаас».

— Ненависть к Никите? Ну понятно — отец же олигарх, это вообще! То, что он там на равных ехал, побивал людей, который сейчас в Ф-1 гонки выигрывают, в Ф-2…

— Ну, он неплохой гонщик.

— Естественно! Эти люди просто не понимают, это смешно! Опять же, посади их на место сына олигарха, чем бы они вообще занимались? Да ничем! Они бы на яхте стояли в Средиземном море, 14 девчонок, 20 катеров вокруг у них было бы, три кальяна, понимаете? А Никита с утра до вчера пахал по две тренировки в день — велосипед, кардио, картинг, работа с инженерами, а у него папа олигарх! Зачем ему это? И люди даже этого не ценят, они даже не понимают… Человек пробивается с твоим флагом в число 20 лучших в мире, пытается что-то сделать, а ты его хейтишь вместо того, чтобы поддерживать. Ему дают старое шасси «коцнутое», которое на несколько килограммов тяжелее: «Ой, да ладно, это всё сказки!» А я вижу рядом там, условно, Мик Шумахер в Германии, там всё наоборот: «Ооо, Мик! Молодец! Наш парень!»

— При том что он во многом попал в спорт по фамилии.

— Естественно! То есть здесь как раз… То есть если бы Мазепин попал в совет директоров «Уралхима», то это бы нормально. Но он-то попал в Формулу-1, а Шумахер попал как бы в совет «Уралхима», понимаете? То есть вот из них двоих бо́льший трудовой путь Никита совершил, — сказал Алексей в подкасте Юрия Грибанова.