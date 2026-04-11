Вольф — о приходе Антонелли в «Мерседес»: это был абсолютно просчитанный риск

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о приходе в команду итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Если посмотреть на политику других команд в отношении юниоров, то вы увидите, что они увольняют гонщиков, если те не показывают результат после трёх гонок. Мы поступили наоборот с Кими.

Мы взяли в команду 18-летнего, у которого были лучшие результаты среди всех юниоров в картинге и младших «Формулах», и он допустил много ошибок в первый год. Люди очень критиковали нас. Говорили, что он слишком молод, что слишком часто ошибается, а мы его губим. Но это был абсолютно просчитанный риск. Мы знали, что это произойдёт», — приводит слова Вольфа издание The Athletic.