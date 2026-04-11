Доктор, специализирующийся на мышцах глаза, рассказала о работе с Ландо Норрисом

Доктор, специализирующийся на мышцах глаза, рассказала о работе с Ландо Норрисом
Доктор Зои Уимшерст, специализирующаяся на работе со спортсменами через тренировку зрения и глазных мышц, рассказала о взаимодействии с действующим чемпионом Формулы-1 Ландо Норрисом из команды «Макларен».

«Тренер Ландо по физподготовке пришёл ко мне, когда они посмотрели на цвет визора его шлема. Они спросили: «Может ли это повлиять на его зрение?» Мы провели ряд тестов и обнаружили, что абсолютно да, это может влиять на его зрение. Но в своих тренировках я бы никогда не стала рекомендовать кому-то что-то только потому, что это подходит, например, Ландо.

Что касается таких вещей, как цвет визора, есть вещи, которые лучше работают для большинства людей, но при этом всё ещё существуют индивидуальные особенности, вносящие свою разницу», — приводит слова Уимшерст издание RacingNews365.

